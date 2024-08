Bürgermeisterin Mathilde Kamprad hat sich mit 86 in den Ruhestand verabschiedet und das Amt an ihren Nachfolger übergeben.

Wechsel in Winkel nach 34 Jahren: Bürgermeisterin geht in den Ruhestand

Winkel/MZ. - Sanierte Straßenzüge, schmucke Hausfassaden, gepflegte Grünanlagen – Winkel ist ein grundsolides, picobello aufgeräumtes Dörfchen. Was hier in den vergangenen Jahrzehnten erreicht wurde, trägt zum großen Teil die Handschrift einer energiegeladenen Frau, die seit 1990 als Bürgermeisterin die Fäden zusammengehalten und die Dinge vorangetrieben hat. Nach den ersten freien Kommunalwahlen in der DDR am 6. Mai 1990 hatte Mathilde Kamprad das Amt übernommen, seit dem Jahresende 1989 hatte sie es schon kommissarisch ausgeübt.