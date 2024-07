Rossmann nennt Daten zu seinem Neubauprojekt in Sangerhausen, auch die Textilkette „Ernsting's Family“ zieht mit in das neue Gebäude.

So soll der neue Rossmann-Markt in Sangerhausen einmal aussehen.

Sangerhausen/MZ. - Die Arbeiten an der Fassade und am Außengelände sind in vollem Gange. Am neuen Drogerie-Markt an der Sangerhäuser Karl-Liebknecht-Straße wird fleißig gearbeitet. Sehr viel Zeit bleibt den Bauleuten auch nicht mehr.