Rosenstadt ist zufrieden: Gelungene Premiere beim Rosenmarkt im Barockdorf Bendeleben

Sangerhausen/Bendeleben/MZ - Heiko Leßmann ist auch Tage danach noch begeistert. Mit so vielen Besuchern im thüringischen Bendeleben hat der Marketingchef der Rosenstadt Sangerhausen GmbH nicht gerechnet. Am vergangenen Sonntag hatte die Rosenstadt GmbH zum 1. Rosenmarkt in das Barockdorf eingeladen, das wie das Rosarium einer von 25 Außenstandorten der Bundesgartenschau in Erfurt ist. So waren auch Leßmann und Bendelebens Bürgermeister René Pfeiffer (parteilos) ins Gespräch gekommen, die Idee zum 1. Rosenmarkt auf dem Gelände der Bendeleber Orangerie wurde geboren. Und: „Die Gäste kamen in Scharen“, sagt Leßmann. „Ich habe den Eindruck, dass der Rosenmarkt in Bendeleben noch besser gelaufen ist als unsere Rosenmärkte in Brandis bei Leipzig oder in Nordhausen.“

Mit diesen Städten war die neue Reihe im vergangenen Jahr ins Leben gerufen worden. Die Rosenstadt GmbH verkauft auf den Märkten vor allem Rosen aus dem Europa-Rosarium. Hauptziel ist es aber, die Marktbesucher neugierig auf einen Besuch des Rosariums zu machen, um die Gästezahlen zu steigern. Das gelingt offenbar gut. Leßmann und seine Mitstreiter verteilen auf den Märkten Eintrittskarten. Sie ermöglichen zwei Menschen den Eintritt ins Rosarium zum Preis von einem. Bei einem Ehepaar kann so zum Beispiel der Mann seine Frau kostenlos mitnehmen. „Anhand der nummerierten Karten können wir nachvollziehen, wie viele Marktbesucher das Angebot annehmen“, sagt Leßmann. Derzeit hätten bereits viele Gäste der Rosenmärkte den Weg nach Sangerhausen gefunden.

Die Rosenstadt GmbH will die neue Reihe weiter fortsetzen: So ist in diesem Jahr neben der Teilnahme an der Messe „Lebensart“ unter anderem in Schkopau, Brandenburg an der Havel, Burg oder auf Schloss Brandis bei Leipzig auch noch ein Marktbesuch vom 4. bis 5. September in Ballenstedt geplant. Auch der Rosenmarkt in Bendeleben soll im kommenden Jahr fortgesetzt werden, kündigte der Marketingchef an. Die Veranstaltung bleibe mit Sicherheit keine Eintagsfliege.