Rosenstadt holt Veranstaltung nach: „Osterfeuer“ steigt nun zu Walpurgis

Nachdem das Osterfeuer in Sangerhausen Brandstiftung zum Opfer fiel, soll die Veranstaltung nachgeholt werden.

Sangerhausen/MZ - Die Entscheidung dürfte viele Sangerhäuser freuen: Denn das auf Grund einer Brandstiftung ausgefallene Osterfeuer wird nachgeholt, und zwar als Walpurgisfeuer. Es soll nun am kommenden Samstag, 30. April, von 19 bis 24 Uhr auf dem Parkplatz entlang der Straße An der Probstmühle stattfinden, wo auch das Osterfeuer am Ostersamstag geplant war.