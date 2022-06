Rosarium in Sangerhausen wird wieder zur riesigen Kunstgalerie

Sangerhausen/MZ - Mit der dritten Auflage wird aus der Wiederholungstat eine Tradition - und als solche darf man in Sangerhausen jetzt wohl auch die Aktion „Rose trifft Kunst“ bezeichnen, für die in dieser Woche im Europa-Rosarium die letzten Vorbereitungen laufen. An die 30 Künstler werden wieder ihre Skulpturen und Objekte im blühenden und duftenden Rosengarten aufbauen. Mit dieser natürlichen Kulisse bekommen die Kunstwerke einen ganz besonderen, spannenden Rahmen.

