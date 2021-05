Riestedter Paul Winter beendet seine aktive Laufbahn als Skispringer

Riestedt - Schluss, aus und vorbei. Skispringer Paul Winter wird nicht mehr über die großen Schanzen dieser Welt gehen. Das gab der Willinger Ski-Club jetzt auf seiner Internetseite bekannt. Darin heißt es unter anderem: „Der 23 Jahre alte Paul Winter vom Ski-Club Willingen hat beschlossen, seine aktive Laufbahn als Skispringer zu beenden. Das Mitglied des Zoll-Teams hofft, demnächst über den Skiverband Thüringen eine Ausbildung als Trainer zu beginnen.“

Paul Winter, gebürtiger Sangerhäuser und viele Jahre in seinem Heimatort Riestedt lebend, begann mit dem Skispringen in Wippra. Erste Erfolge stellten sich ein. Winter schaffte es ins Team der Deutschen Nationalmannschaft, bestritt Weltcupspringen und war beim UCI-Cup regelmäßig dabei. Zweimal startete der Riestedter bei der Vierschanzen-Tournee, die jährlich zum Jahreswechsel in Deutschland und Österreich über die Bühne geht. Den Sprung ins Hauptfeld der besten 50 Springer schaffte er dabei allerdings nicht.

Paul Winter: „Ich höre ganz mit dem Skispringen auf“

Viele Fans hierzulande drückten ihm die Daumen, selbst einen „Paul-Winter-Fanclub“ gab es. Nun also ist seine Laufbahn als Skispringer vorbei. „Es schaffen nicht alle den Sprung nach ganz oben“, erklärte Trainer Jörg Pietschmann, der den damals Zwölfjährigen nach Willingen geholt hatte und ihn zusammen mit Heinz Koch zu internationalen Erfolgen und Medaillen im Schüler- und Jugendbereich bei den OPA-Spielen, dem Europäischen Jugend-Festival und über Alpen- und Continental Cup bis hin in den Weltcup führte.

Auf der Webseite des SC Willingen heißt es weiter: „Ohne Kaderplatz fehlen für Winter auch die finanziellen Voraussetzungen, allein nach der täglichen Arbeit beim Zoll sei es im Training nicht mehr möglich, noch einmal den Anschluss zu finden. Im Corona-Winter hatte der aus Sangerhausen stammende Skispringer noch zahlreiche nationale und internationale Einsätze, konnte aber seine Trainingsleistungen im Wettkampf kaum noch bestätigen.“ Winter selbst wird so zitiert: „Ich höre ganz mit dem Skispringen auf und will auch nicht mehr als Vorspringer dabei sein.“ Den Kontakt nach Willingen aber will Winter halten. „Zum Weltcup komme ich immer wieder.“ Paul Winter war zuletzt für die MZ trotz intensiver Bemühungen nicht zu sprechen. (mz)