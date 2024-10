Mit einer bundesweit einmaligen Strategie versuchen die Sangerhäuser Edeka-Händler Anja und Thomas Lehne Langzeitarbeitslose und Kranke in Lohn und Brot zu bringen, zum gegenseitigen Nutzen. Wie das erste Fazit ausfällt.

Projekt bei Edeka in Sangerhausen einmalig in Deutschland

Sangerhausen - Die vergangenen Jahre waren schwer für Achim Furch. Zwei Herzinfarkte und zwei Bandscheibenvorfälle hat der 60-jährige Gas- und Wasserinstallateur erlitten. In seinem erlernten Beruf kann er deswegen nicht mehr arbeiten. Dann ereilte ihn ein noch schlimmerer Schicksalsschlag: Im vergangenen Jahr starb seine Frau, mit der er 27 Jahre lang zusammen war. „Ich bin in ein tiefes Loch gefallen und habe erst gedacht, ich berappele mich nicht mehr und finde in meinem Alter auch keine neue Arbeit mehr“, sagt der Mann, der zu 50 Prozent schwerbeschädigt ist.