Praktikum unter erschwerten Bedingungen

Stolberg - „Ursprünglich wollte ich Architekt werden, das war lange mein Traumberuf“, sagt Tobias Schwambach. Auch ein Lehramtsstudium oder die Ausbildung zum Gebärdendolmetscher hätten ihn gereizt. Doch dann hat es sich anders ergeben. Der 22-Jährige studiert Tourismusmanagement an der Hochschule Zittau/Görlitz und absolviert zurzeit ein Praktikum in der Touristinformation in Stolberg.

Dass sich die Pläne des jungen Mannes noch mal geändert haben, verdankt er der Anregung eines Freundes. „Wir waren in der 12. Klasse im Urlaub in Österreich; ich reise und fotografiere sehr gern. Der Freund meinte, dass Tourismusmanagement was für mich wäre. Dann habe ich mich damit beschäftigt, informiert - und genau das ist es.“

Dem Restaurator zur Hand gegangen

Nun hat er in der Touristinformation allerlei Recherchen zu erledigen, beschafft Informationen für potenzielle Gäste und verschickt Wanderpässe: „Die sind zurzeit sehr gefragt.“ Denn im Harz gibt es ein umfangreiches Netz von Wanderwegen mit 222 Stempelstellen, Naturfreunde können sich mit der nötigen Zahl von Stempeln den Titel als Harzer Wanderkönig oder gar Harzer Wanderkaiser sichern. Kindern bis elf Jahre winkt die Auszeichnung als Wanderprinzessin oder Wanderprinz.

Doch das Wandern gehört - zumindest während des Praktikums - nicht zu Tobias Schwambachs Aufgaben. Dafür hat er in dieser Woche etwas völlig Neues ausprobiert. Er ist Restaurator Wolfgang Conrad zur Hand gegangen, der am Josephskreuz auf dem Großen Auerberg das Medaillon für Fürst Alfred und Fürstin Augusta sowie das Medaillon für den Harzklub restauriert hat. „Das war für mich eine interessante Erfahrung“, sagt der Student. „Ich habe dabei viel gelernt, es hat mir richtig Spaß gemacht.“

Ansonsten sei es zurzeit ohne den corona-bedingt untersagten Tourismus „ganz schwierig“, findet Schwambach. „Die Museen sind zu, das Josephskreuz ist zu, die Heimkehle auch.“ Normalerweise hätte er sonst während des Praktikums andere Aufgaben übertragen bekommen, er hätte Veranstaltungen vorbereitet, Termine koordiniert, viel Organisatorisches erledigt… Trotzdem fühlt er sich wohl, „auch wenn das jetzt nicht die normale Arbeit ist. Man macht halt das Beste draus“.

Familienrat entscheidet mit

Sich fürs Studium im Dreiländereck entschieden zu haben, sei richtig gewesen, sagt der 22-Jährige. „Die Oberlausitz ist eine schöne Gegend, die Hochschule schön, es herrscht eine familiäre Atmosphäre.“ Nach dem Studium stünden ihm viele Möglichkeiten offen: in Hotels, im Destinationsmanagement, in Reisebüros, bei Events. Vielleicht hängt er noch das Masterstudium dran.

„Erst mal mache ich meinen Bachelorabschluss, dann tagt der Familienrat“, sagt er und lacht. Dass Schwambach, der ursprünglich aus Halle stammt, zum Praktikum ausgerechnet in den Südharz gekommen ist, hat übrigens familiäre Gründe. Denn sein Opa, Lothar Schirmer, wohnt in Stolberg. (mz)