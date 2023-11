In der Helios-Klinik in Sangerhausen wurde das 500. Baby 2023 geboren. Wie es der Familie geht und wer die spannendste Rolle spielt.

Prachtkerl Leo erblickt als 500. Baby in der Helios-Klinik in Sangerhausen das Licht der Welt

Sangerhausen/MZ. - So haben Vicky Niemann und Constantin Trescher nicht gerechnet und können sich nun über eine Punktlandung freuen. Ihr Sohn Leo Sven ist nämlich das 500. Baby, das im Jahr 2023 in der Helios-Klinik in Sangerhausen das Licht der Welt erblickte.