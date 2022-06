Poller im Sangerhäuser Stadtteil Südwest sorgen für Ärger

Die beiden neuen Poller am Fußweg Glück-auf-Straße.

Sangerhausen - - Volker Portner wunderte sich. Auf dem Weg zu seinem Garten fielen dem Sangerhäuser vor kurzem zwei Metallpoller in Höhe des Rondells in der Glück-Auf-Straße im Stadtteil Südwest auf. Die Stadt hatte die Metallteile am 18. Mai im Abstand von etwa 30 Metern auf den dortigen Fußweg gesetzt, der auch von Fahrradfahrern genutzt wird.