An Sekundarschulen in Sangerhausen und Allstedt hat die Polizei Gefährderansprachen durchgeführt, nachdem sich Schüler einen Schlagabtausch per WhatsApp lieferten. Was bisher dazu bekannt ist.

Polizei verstärkt Präsenz nach Drohungen an Schulen in Sangerhausen und Allstedt

Sangerhausen/Allstedt - Beim Faschingsauftakt in Allstedt und in vielen Elternhäusern in Sangerhausen war es am Wochenende das Gesprächsthema Nummer eins: Nach Gewaltdrohungen im Messengerdienst WhatsApp hat es Ende vergangener Woche Polizeieinsätze an Sekundarschulen in Sangerhausen und Allstedt gegeben. Dort wurden, wie die Polizei bestätigte, sogenannte Gefährderansprachen durchgeführt.