Sangerhausen/MZ/FS - Die Polizei sucht derzeit in Sangerhausen mit einem Hubschrauber nach einem 31 Jahre alten Mann. Der soll am Mittag gegen 13.30 Uhr aus dem Gebäudes des Amtsgerichts am Markt verschwunden sein. Näheres war am Nachmittag nicht in Erfahrung zu bringen.