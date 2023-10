Polizei nimmt in Sangerhausen Drogenwohnung hoch

Sangerhausen. - Dass er die Musik zu laut aufgedreht hatte hat einem 56-jährigen Sangerhäuser am frühen Dienstagmorgen eine Menge viel weiter reichenden Ärgers eingebracht. Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilt, waren die Beamten am Dienstag kurz vor 5 Uhr zu Hilfe gerufen worden, weil aus der Wohnung des Mannes in der Bahnhofstraße brüllend laute Musik drang.