Polizei findet Diebesgut in umgebauter Jagdkanzel bei Sangerhausen

Sangerhausen/Oberröblingen/MZ - Wegen einer ganzen Reihe möglicher Straftaten ermittelt die Kripo gegen einen 32-jährigen Mann und eine 37-jährige Frau aus Sangerhausen. Das Pärchen soll eine Jagdkanzel an einem Feldweg zwischen der Kreisstadt und Oberröblingen zu einer Art Wohnung umgebaut haben und es sich dort wohl bereits längere Zeit gemütlich gemacht haben, wenn man das bei den derzeitigen Temperaturen überhaupt so sagen kann.

Aufgefallen ist das Liebesnest in luftiger Höhe am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr einem Zeugen, teilte Steffi Schwan, die Sprecherin des Polizeireviers Mansfeld-Südharz am Freitag mit. Der aufmerksame Mann rief die Polizei.

32-Jähriger verstößt gegen Bewährungsauflagen

Bei einer Kontrolle der „Wohnung“ seien Gegenstände gefunden worden, die vermutlich aus Diebstählen stammen, darunter E-Bikes. Das Pärchen sei von den Beamten auch auf Fahrrädern angetroffen worden.

Bei dem 32-Jährigen klickten in der Folge die Handschellen: Der Mann sei aus der Haft auf Bewährung entlassen worden, habe aber gegen Bewährungsauflagen verstoßen, so dass bereits ein Haftbefehl gegen ihn bestand. Er wurde nach der Festnahme einem Haftrichter vorgeführt. Der bestätigte den Haftbefehl. Der 32-Jährige sitzt deshalb mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Gegen ihn und die Frau wird nun außer wegen möglichen Diebstählen auch wegen Hehlerei und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Bei der Durchsuchung der Jagdkanzel sei nämlich auch eine geringe Menge Drogen entdeckt worden, hieß es.