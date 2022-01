Roßla/MZ - Bei einer Kontrolle in der Halleschen Straße in Roßla hat die Polizei am Donnerstagabend einen betrunkenen Autofahrer ertappt. Bei einem Alkoholtest vor Ort wurde bei dem 50-Jährigen ein Wert von 2,14 Promille festgestellt, so das Revier. Es folgte eine Blutentnahme.