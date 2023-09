In der Dunkelheit ist ein Pkw auf der Kreisstraße zwischen Sangerhausen und Lengefeld mit einem Reh kollidiert.

Sangerhausen/MZ - Auf der Kreisstraße zwischen Sangerhausen und Lengefeld ist am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr ein Auto mit einem Reh kollidiert, das plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen war.

Der Zusammenstoß konnte in der Dunkelheit nicht vermieden werden. Am Wagen entstand Sachschaden am Kühlergrill. Das Reh suchte nach dem Zusammenstoß das Weite.