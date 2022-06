Pkw kollidiert in Sangerhausen mit Radfahrer - dieser flüchtet vom Unfallort

Sangerhausen/MZ - In der Hasentorstraße in Sangerhausen ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer gekommen. Der Autofahrer wollte von der Hasentorstraße in die Schachtstraße einfahren und es kam zur Kollision mit einem auf dem Radweg der Hasentorstraße fahrenden Radler. Der Fahrradfahrer verließ kurz darauf den Unfallort, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.