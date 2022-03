Pkw erfasst beim Rückwärtsausparken in Roßla einen 81-jährigen Fußgänger und begeht Fahrerflucht

Roßla/MZ - Beim Rückwärtsausparken auf einem Parkplatz in der Halleschen Straße in Roßla hat am Montagmittag ein Pkw einen Fußgänger erfasst, der gerade aus Richtung Arztpraxis in Richtung Stellplatz ging. Der 81-jährige Fußgänger stürzte und musste aufgrund seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht werden.

Das Unfallfahrzeug, wahrscheinlich ein weißer/heller Pkw in der Größe eines VW Tiguan, verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Nach Zeugenhinweisen könnte eine Frau am Steuer gesessen haben, so die Polizei.