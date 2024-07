Der 18-jährige Fabian und seine drei Brüder haben eine Fetale Alkoholspektrumstörung, die ihren Lebensweg prägt. Weil sie seit Jahren miterlebt, welche gravierenden Folgen das Alkoholproblem der Mutter für die Geschwister hat, will die Pflegemutter aus Dittichenrode das Thema mehr in den Blickpunkt der Gesellschaft rücken.

Dittichenrode/MZ. - Der 18-jährige Fabian hat in seinem Handy seinen wichtigsten Kontakt gespeichert. Da steht „Franzi“ - und dahinter in Klammern: „Mama“. Franziska Beier, kurz Franzi, ist schon seit Jahren seine Pflegemutter. Und nicht nur seine, sondern auch die Pflegemutter seiner drei Brüder. Tobias ist 16, Daniel 19 und David 20. Seit sieben Jahren leben die Geschwister bei Franziska Beier und deren Familie in Dittichenrode und haben dadurch einen jüngeren Bruder – den zehnjährigen Fridolin, Beiers leiblichen Sohn, der nach den Sommerferien am Gymnasium lernen wird.