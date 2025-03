Wertvolles Heimatbuch in Klosterrode verschwunden Organisatoren appellieren an Dieb: „Bring Buch zurück!“

Bei Veranstaltung in Klosterrode verschwindet wertvollstes Teil einer Sammlung. Die Organisatoren appellieren nun an den Übeltäter, das Buch zurückzubringen. Er soll es dazu einfach in den Briefkasten der Gemeinde werfen.