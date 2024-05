In Mansfeld-Südharz bleiben immer mehr Bürger die Zahlung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schuldig. Wie es in den Kommunen aussieht, die das Geld eintreiben müssen.

Immer mehr GEZ-Verweigerer in Mansfeld-Südharz - Kommunen müssen Geld eintreiben

Symbolfoto - 18,36 Euro zahlen Privathaushalte aktuell im Monat an Rundfunkgebühren.

Sangerhausen/MZ. - Jeder Haushalt muss sie zahlen – 18,36 Euro Rundfunkbeitrag im Monat. Wie viele das Geld überzeugt und gerne an den Beitragsservice von ARD und ZDF überweisen, darüber kann nur spekuliert werden. Fakt ist: In den letzten Jahren ist der Beitrag stärker in die Diskussion geraten. Und die Zahl derer, die ihn nicht mehr pünktlich zahlen, steigt.