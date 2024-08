Nach der Diskussion über die fehlende Busverbindung von Hornburg nach Röblingen stellt sich auch in der Region Sangerhausen die Frage, wie gut der ÖPNV auf dem Land ausgebaut ist. Kritik kommt dabei aus kleineren Ortschaften, allerdings gibt es auch Gebiete, wo es besser läuft.

Dorfbewohner abgehängt? Wie der ÖPNV in MSH in kleineren Orten läuft

Die Busse der VGS sind teilweise seltene Gäste in kleineren Orten im Landkreis Mansfeld-Südharz.

Sangerhausen/MZ. - Der öffentliche Nahverkehr im Landkreis steht hin und wieder in der Kritik. Vor allem die Anbindung kleinerer Ortschaften für ältere Leute steht dabei im Mittelpunkt. Vor einigen Wochen war der Aufschrei groß als sich Hornburgs Ortsbürgermeister Heiko Prull zu Wort meldete. Er hatte eine direkte Busverbindung seines Ortes in die nur sieben Kilometer weit entfernte Verwaltung des Seegebiets in Röblingen gefordert.