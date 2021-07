Nordic-Walker des ASV Sangerhausen freuen sich über zwei neue Bänke Am Beinschuh

Sangerhausen/MZ - „Jeder Montagmorgen beginnt für etwa 15 Frauen mit einem einstündigen Nordic-Walking-Lauf“, sagt die Sangerhäuserin Elvira Herrmann. Vom Treffpunkt Schwimmhalle aus gelange man nach 30 Minuten an eine Stelle, wo bei diversen Dehnübungen auch eine wunderbare Aussicht genossen werden könne. „Für einen Moment des Ausruhens fehlte bisher eine Sitzgelegenheit“, so Herrmann. Kurzentschlossen sammelten die Mitglieder der ASV-Nordic-Walking-Gruppe und bekamen so 150 Euro zusammen. Genug für sogar zwei Bänke, die Herr Bremer aus Grillenberg parat hatte und die nun Am Beinschuh aufgestellt wurden. „Stadt und Bauhof haben mitgeholfen und seit dem 5. Juli können alle Wanderer, Radfahrer oder Sportler hier verweilen“, freut sich Herrmann. Die Frauen der Walking-Gruppe des ASV hoffen nun, dass die Bänke vielen Freude bereiten und dass Beschädigungen ausbleiben.