Sängerin feiert 70. Geburtstag „Wilde Zeit“: Warum Punk-Rock-Star Nina Hagen einst in Sangerhausen wohnte

Dj Örny erinnert auf seiner Südharzer Kulturseite auch an Nina Hagen. Sie wohnte 1967 in Sangerhausen. Wer erinnert sich an die an die nun berühmte Mitschülerin?