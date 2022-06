Nicht besetztes Stellwerk in Oberröblingen sorgt bei Abellio für Zusatzkosten

Das Stellwerk am Bahnhof in Oberröblingen. Wenn dieses besetzt ist, können die Abellio-Züge rollen.

Oberröblingen/Sangerhausen/MZ - Bahnkunden in Sangerhausen schauten in den vergangenen Tagen etwas verdutzt auf die Anzeigetafeln. Aufgrund eines nicht besetzten Stellwerks in Oberröblingen fielen in den Abend- und Nachtstunden vom vergangenen Freitag, 10. Juni, bis zum Dienstagmorgen dieser Woche Züge zwischen Sangerhausen und Artern aus. Betroffen waren die Fahrten der Regionalexpresslinie RE 10 Erfurt - Magdeburg und die Regionalbahn RB 59 Erfurt - Sangerhausen, teils bereits ab 18 Uhr. Züge wurden auf dem Abschnitt durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt.