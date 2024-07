Neue Tradition in „Schwenge“

Schwenda/MZ. - Für Frieda, Matteo, Eddie und Darius dürfte das Volksfest, das am Wochenende zum vierten Mal in Schwenda stattgefunden hat, besonders aufregend gewesen sein. Denn sie kommen in wenigen Tagen zur Schule. Und wie es hier Brauch ist, wartet auf die Schulanfänger ein besonderes Erlebnis.

„Früher haben wir die Kinder immer mit der Kutsche zu Hause abgeholt“, erzählt die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Petra Schulze (FWG Schwenda), die bis vor wenigen Monaten den Kindergarten geleitet hat und sich nun als Ruheständlerin in der Kommunalpolitik engagiert. Das sei aber ziemlich aufwendig gewesen, weil die Kutsche extra aus Dankerode nach Schwenda kommen musste.

Also fährt seit ein paar Jahren das Feuerwehrauto bei den Schulanfängern vor, und die Kinder fahren begeistert mit. Zum Tross durchs ganze Dorf gehören Mitglieder der Großen Hofgarde des Karnevalclubs und der anderen Schwendaer Vereine, vom Sport über die Feuerwehr und die Schützen, vom Jugendclub bis hin zum Dorfclub. Denn der hat zusammen mit dem Ortschaftsrat die Organisation übernommen.

Die jüngeren Schwendaer haben ein Faible für ältere Zweiräder wie die Simson, die zu DDR-Zeiten in Suhl gebaut wurde. Foto: Jürgen Lukaschek

Mit dem Volksfest hat Schwenda eine neue Tradition ins Leben gerufen. Es erinnert ein wenig an den Bauernmarkt, der zu DDR-Zeiten und auch noch in der Nachwendezeit das Publikum herbeiströmen ließ - auf den Platz an der „Harzhexe“. Hella Lucas, 85, erzählt, dass mitunter 3.000 Gäste zum Bauernmarkt kamen, später habe der Ansturm nachgelassen. Für die Kinder haben Schausteller ein Karussell und mehrere Buden aufgebaut. Isabell Hitzig und ihr Team von Easy Kreativ Monster schminken Isa und ihrer Freundin Tigergesichter und begeistern die Mädchen mit Glitzertattoos; das bezahlt der Dorfclub. „Wir gehen erst“, sagt Hitzig, „wenn alle Kinder glücklich sind.“

Nina, Marie (beide 15) und Nele (14) freuen sich, dass sie zum Volksfest auch mal die anderen Mitglieder der Hofgarde treffen, schließlich sehen sie sich während der Ferien nicht so oft. Bis die Schule wieder startet, wollen sie einiges mit Freunden unternehmen oder in den Jugendclub gehen. Die Schwendaer sitzen

Karina und Manfred Alig (v. l.) freuen sich, mit ihren Freunden aus Stolberg zuschauen zu können und stoßen darauf angesichts der Hitze mit einem kühlen Wasser an. Foto: Jürgen Lukaschek

in der Baracke oder im Schatten der großen, alten Bäume zusammen, plaudern, lassen sich Kaffee und Kuchen, Herzhaftes oder

ein kühles Getränk schmecken. Abends heizt DJ Marc ein, während am Sonntag für viele Technikliebhaber der Höhepunkt des Volksfests steigt: die Traktorparade, in der auch manche Simson, Quads und andere alte Fahrzeuge die Alte Hauptstraße entlangfahren, um dann fürs obligatorische Foto Aufstellung zu nehmen. Bis dahin hält das Wetter sogar, erst am späten Nachmittag sorgt ein kräftiger Regenguss für Abkühlung.