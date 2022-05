Neue Pläne vom Wasserverband Südharz: Pflanzenkläranlage bei Wolfsberg soll durch größere Anlage ersetzt werden

Anschluss sollen die Orte Breitenbach, Hayn und Wolfsberg erhalten. Allerdings werden nicht alle Grundstücke in den genannten drei Orten an die zentrale Kanalisation angeschlossen.

Wolfsberg/MZ - Der Wasserverband Südharz hat es jetzt beschlossen: Das Schmutzwasser aus Breitenbach, Hayn und Wolfsberg soll künftig in einem Klärwerk bei Wolfsberg gereinigt werden. Dazu will der Verband eine neue Anlage für 1.000 Einwohner errichten - eine „klassische Belebungsanlage“ in kompakter Bauweise.