In der Sangerhäuser Einrichtung „Wohnen mit Service am Dreierteich“ wurde ein Senior Opfer einer neuen Betrugsmasche. Auch bei anderen Mietern hatte die Diebin ihr Glück versucht. Die Polizei warnt davor, Fremde in die Wohnung zu lassen.

Symbolfoto - In der Sangerhäuser Einrichtung „Wohnen mit Service am Dreierteich“ wurde ein Senior Opfer einer neuen Betrugsmasche.

Sangerhausen/MZ. - Nach einem Vorfall, der sich am vergangenen Wochenende im „Wohnen mit Service am Dreierteich“ in Sangerhausen ereignete, warnen Polizei und der Betreiber der Einrichtung vor Dieben. Diese könnten auch in anderen Senioren-Einrichtungen ihr Unwesen treiben.

Angebliche Pflegekraft entwendet Geld

Wie die Kamillus GmbH, der Betreiber des „Wohnen mit Service“, mitteilte, gab sich eine Frau, die asiatischer Herkunft sein soll, am Samstagnachmittag als Pflegekraft aus. Die richtigen Mitarbeiter der Einrichtung hatten gerade das Haus verlassen.

„Die angebliche Pflegekraft trug Handschuhe und Mundschutz und klingelte bei mehreren Mietern, angeblich, um ein Sportprogramm anzubieten“, sagte Romy Meyer, die gemeinsam mit Nico Acker die Geschäfte bei Kamillus führt. Sie fügte hinzu: „Leider hat einer unserer Mieter das Angebot angenommen.“

Die Frau soll dabei sehr professionell vorgegangen sein. Sie habe erst die Beine des 83-Jährigen nach Wasseransammlungen untersucht und den Rentner dann für das Sportprogramm vorbereitet. Dabei sei sie ins Schlafzimmer des Mieters gegangen und habe dort mehrere hundert Euro entwendet.

Laut der Geschäftsführerin hat die Frau an dem Nachmittag noch bei weiteren Bewohnern der neuen Einrichtung geklingelt, die seit Februar dieses Jahres im alten Sangerhäuser Krankenhaus besteht. 52 Zwei-Raum-Wohnungen gibt es dort. Noch sind nicht alle bezogen. „Einige Bewohner wiesen sie ab, bei anderen fand sie nichts Wertvolles“, sagte Meyer.

Warnung der Bewohner und Angehörigen

Die Einrichtung hat schnell eine Mieterversammlung durchgeführt und den Fall geschildert, um die anderen Bewohner zu warnen. Meyer bat außerdem Menschen, deren Angehörige in Pflegeeinrichtungen betreut werden, wachsam zu sein. Sie sollten ältere und alleinstehende Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn informieren, dass sie keine Fremden in ihre Wohnungen lassen sollen. Verdächtige Personen sollte man umgehend der Polizei melden.

Von der Diebin liegt folgende Beschreibung vor: Die Frau soll etwa 1,50 Meter groß, zierlich und asiatischer Herkunft sein. Sie hat schwarze, glänzende Haare mit einem Mittelscheitel. Bekleidet war sie mit einem schwarzen Anzug und einer weiße Bluse.

Auffällig sei eine goldene Kette mit Jesuskreuz gewesen, die sie um den Hals trug. Die Frau habe mit starkem Akzent gesprochen. Angaben zu ihrem Alter gibt es nicht.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Steffi Schwan hat es einen ähnlichen Fall bereits Pfingstmontag in einer Pflegeeinrichtung in Seeburg gegeben. Dort wurde mit einer ähnlich dreisten Masche einer 88-jährigen Frau eine dreistellige Bargeldsumme gestohlen.