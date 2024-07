Nagelneues Tornetz in Bennungen verschwunden

Ein neues Tornetz ist auf dem Spielplatz in Bennungen nach nur drei Tagen gestohlen worden.

Bennungen/MZ, - Die Empörung in Bennungen (Mansfeld-Südharz) ist groß: Auf dem Spielplatz, auf dem kürzlich zwei Fußballtore aufgestellt und am vorigen Sonnabend mit Netzen komplettiert wurden, ist eins der nagelneuen Netze inzwischen gestohlen worden. Ortsbürgermeisterin Iris Eckermann (UWG), die erst seit ein paar Tagen im Amt ist, kann eine solche Dreistigkeit nicht nachvollziehen. „Ob da jemand ein Netz für seinen Anhänger gebraucht hat“, frage sie sich, oder war es Zerstörungswut?

Am Dienstag hatte sich der Ortschaftsrat getroffen, um zu überlegen, wie die nach dem Hochwasser für den Bennunger Spielplatz gespendeten 16.000 Euro sinnvoll eingesetzt werden könnten. „Als wir uns auf dem Spielplatz getroffen haben, waren beide Netze noch da“, sagt Eckermann. Ihre Stellvertreterin Daniela Kutschera (UWG) habe die beiden Netze mit ihrem Mann erst am Sonnabend an den neuen Toren befestigt.

Kutschera berichtet, dass sie für ihre Aktion „Mitmachen statt meckern“ mehrere Unternehmen um Hilfe gebeten hatten. „Die Tore hat die Bohrgesellschaft Roßla und die Netze Jens Bischoff aus Bennungen gesponsert.“ Die Netze kosteten knapp 40 Euro und seien also eigentlich für jeden erschwinglich.

Kutschera ist wütend. „Leute, schämt ihr euch kein bisschen, unsere Kinder zu bestehlen“, schimpft sie per WhatsApp, das sei „ekelhaft und peinlich“. Das Mindeste wäre, dass der Dieb das Netz schnellstens zurückbringt: Vielleicht habe er noch ein kleines bisschen Ehre und Gewissen?