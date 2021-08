Nach Kritik: Turnhalle am Schollgymnasium in Sangerhausen öffnet nun doch

Sangerhausen/MZ - Freude bei den Mitgliedern des Athletischen Sportvereins (ASV) Sangerhausen: Ab kommender Woche kann auch die Turnhalle am Geschwister-Scholl-Gymnasium wieder für den Vereinssport genutzt werden. „Tatsächlich geschehen noch Wunder“, sagte Katharina Kaiser, die Abteilungsleiterin Badminton beim ASV. Ab nächster Woche stehe die Halle am Scholl wieder zur Verfügung. ASV-Vereinsmanager Volker Hellmann bestätigte, er habe vom Landkreis außer für die Badmintonspieler, auch Trainingszeiten für die Basket- und Volleyballer bekommen. „Der Artikel in der MZ hat wirklich was gebracht“, sagte Hellmann.

In dem Text hatten sich Vereinsmitglieder darüber beklagt, dass die Halle, anders als vom Landkreis angekündigt, in den Sommerferien nicht zur Verfügung stehen sollte. Der Landkreis hatte auf Nachfrage mitgeteilt, die Turnhalle werde stattdessen als Lager für Baumaterialien benötigt. Im Gymnasium würden Decken saniert. Wie Kreissprecherin Michaela Heilek sagte, ist die Halle nun beräumt worden, „Das Baumaterial ist raus, das Gebäude ist grundgereinigt und das Parkett neu versiegelt worden.“ Deshalb habe man Trainingszeiten vergeben können.