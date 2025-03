Der Sachschaden, der beim Brand des Fahrradcenters an der Sangerhäuser Gagarinstraße entstand, ist deutlich höher als gedacht. So muss das stark zerstörte Lager des Geschäfts abgerissen und neu errichtet werden.

Nach Großfeuer in Sangerhausen: Versicherung schätzt Schaden nun auf 400.000 Euro

So sah es nach dem Feuer in dem Fahrradladen aus.

Sangerhausen - Nach dem Großbrand im Fahrradcenter Sangerhausen ist der Sachschaden fast viermal so hoch wie bisher angenommen. Wie Steffen Lewandowski, der Sprecher des Unternehmens, am Dienstag sagte, wird er von der Versicherung auf mittlerweile etwa 400.000 Euro geschätzt. Das Lager des Radladens, der seit 2018 auf dem früheren Gelände der Mammut-Brauerei an der Gagarinstraße besteht, müsse beispielsweise abgerissen und neu errichtet werden.