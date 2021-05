Nach Eskalation in Sangerhausen: Beteiligte treffen sich zu Dialog

Sangerhausen - Es waren unschöne Bilder beim Corona-Spaziergang am Abend des Pfingstmontags in der Kreisstadt. Damit sich so etwas nicht wiederholt, hat der Sangerhäuser Tim Wangemann quasi auf neutralem Boden ein Gespräch zwischen allen Beteiligten angeboten, das er moderieren will. Er ist damit auf Interesse gestoßen. Denn alle beteiligten Parteien haben zugesagt, Vertreter schicken zu wollen. So werden die Polizei, die Kreis-Versammlungsbehörde und auch Corona-Spaziergänger teilnehmen. „Es wird jemand von uns da sein“, sagte René Brodmann.

Er hatte vor einem Jahr den ersten Spaziergang dieser Art angemeldet. Bei dem nicht angemeldeten Corona-Spaziergang Pfingstmontag hatten Polizisten Brodmanns Stiefvater (70) überwältigt, als der sich nicht an Anweisungen halten wollte. Dabei waren der Rentner und zwei Polizeibeamte verletzt worden. Der 70-Jährige hat Anzeige gegen die Polizisten erstattet. Die ermittelt gegen ihre Beamten, als auch gegen den Rentner. Das Gespräch ist vorverlegt worden. Es findet bereits nächsten Montag im Vereinshaus des Blauen Kreuzes, Grabenweg 1, statt. Es geht damit vor einem möglichen neuen Corona-Spaziergang Montagabend über die Bühne. (mz)