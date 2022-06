Nach Corona-Zwangspause: 48. Reit- und Fahrturniers an der Sangerhäuser Walkmühle steht in den Startlöchern

An Pfingsten steht die nunmehr 48. Auflage des Reit- und Fahrturniers an der Sangerhäuser Walkmühle auf dem Programm. Rund 1.000 Fans werden erwartet.

Die rasanten Fahrten der Gespanne gehören auch diesmal zu den Höhepunkten des Reit- und Fahrturniers in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ - Pfingsten im August? Nun ja, wenn es unbedingt sein muss. So dachten sich die Mitglieder der Reit- und Fahrvereins Sangerhausen im vergangenen Jahr und verlegten ihr Traditions-Turnier an der Walkmühle notgedrungen wegen der Corona-Krise kurzerhand vom Frühjahr in den Hochsommer. Vor zwei Jahren gab es überhaupt kein Turnier, da verordnete Corona Mensch und Tier eine vollkommene Zwangspause.