Was machen die Mitarbeiter des Bauhofes? Mit welchen Problemen hat ein Bestatter zu kämpfen? In unserer Serie "Zwei Stunden mit ..." schauen wir hinter die Kulissen verschiedener Berufe.

Sie sorgen dafür, dass es warmes Essen in den Schulen gibt, organisieren Freizeitangebote für Jugendliche und bringen die Fahrgäste von Eisleben nach Hettstedt. Busfahrer, Pflegekräfte, Köche und viele mehr - wir haben sie zwei Stunden lang begleitet und verraten in Kooperation mit der Agentur für Arbeit zugleich wichtige Details zum entsprechende Berufsbild. Hier finden Sie eine Übersicht über alle bisher erschienen Artikel dieser Serie.

Arbeitsalltag einer Pflegefachkraft

Für die Arbeit in der Pflege hat es während der Pandemie viel Beifall gegeben. Der dürfte nie enden… Dafür stehen Menschen wie Antje Müller.

Das machen die Mitarbeiter auf dem Bauhof

Beim Bauhof Hettstedt warten tagtäglich die unterschiedlichsten Arbeiten auf die Mitarbeiter. Eins steht fest: Langweilig wird es nie.



Der Arbeitsalltag in der Schulküche

Seit 32 Jahren sorgt Heidi Annanias mit ihrem Team in der Schulküche in Kelbra für leckeres Essen. Das muss alles gut organisiert sein.



Was macht eine Jugendkoordinatorin?

Jugendkoordinatorin Lisa-Marie Fritsche organisiert Angebote für Heranwachsende im Jugendklub „Kupferschuppen“ in Benndorf.



Busfahrer in Mansfeld-Südharz

Christian Franke ist Busfahrer aus Leidenschaft: Zwei Stunden unterwegs mit ihm in der Linie 410. Was ihn an seinem Beruf stört und worüber er sich freut.



Ankleiderin und Maskenbildnerin am Eisleber Theater

Zwei Stunden mit Simone Gratzke: Die gelernte Maskenbildnerin ist seit einigen Jahren im Theater Eisleben für die Kostüme zuständig. Was zu ihren Aufgaben gehört.



Das ist die Arbeit von Regionalbereichsbeamten

Die Regionalbereichsbeamten Jens Oklitz und Jens Radtke sind für die Gemeinde Südharz zuständig, insbesondere präventiv. Hier geben sie Einblick in ihren Alltag, ihre Aufgaben und Ziele.



Der Arbeitsalltag einer Verkäuferin

Silvia Rother wagte vor fünf Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit. Gemeinsam mit Ute Baberowski will sie den Kelbraern weite Wege abnehmen.



