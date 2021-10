MZ-Chefredakteur bei Rotariern in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Am kommenden Montag, 25. Oktober, ist ab 18 Uhr der Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung, Hartmut Augustin, zu Gast im Web-TV-Studio des Instituts Ritter in Sangerhausen. Ab 18 Uhr stellt er sich in der Online-Offline-Reihe des Rotary-Clubs Sangerhausen den Fragen.

Augustin wurde 1964 in Burg im nördlichen Sachsen-Anhalt geboren. Nach dem Studium der Journalistik und Geschichte an der Universität Leipzig war er ab 1991 in unterschiedlichen Funktionen für die Berliner Zeitung tätig, bis er 2010 auf die Position des Chefredakteurs bei der MZ wechselte. Als solcher ist er verantwortlich für den Inhalt der Tageszeitung in gedruckter und digitaler Form, aber auch für weitere Onlinepublikationen sowie Veröffentlichungen der MZ in anderen Onlineportalen.

Hartmut Augustin wird interviewt von Steffen Ritter, der Mitglied des Rotary-Clubs ist. Es wird im Gespräch um die rasante Veränderung der Medienlandschaft gehen und um die Aufgabe von unabhängigen, seriösen Journalismus im Wettbewerb um die schnellste Meldung und um die meisten Follower. Wie kann die Mitteldeutsche Zeitung diesen Anforderungen gerecht werden?

Wenn die Leser der Mitteldeutschen Zeitung eine Frage an den Chefredakteur haben, so ist das auch wieder möglich. Eine Auswahl der Fragen, die bis Montag, 15 Uhr, an rotary.sgh@gmx.de gesendet werden, wird Steffen Ritten im Interview verwenden, wenn der Fragesteller die Erlaubnis erteilt, seinen vollständigen Namen und den Wohnort zu nennen.

Die Live-Übertragung aus dem Web-TV-Studio erfolgt auf dem Facebook-Kanal der Mitteldeutschen Zeitung Sangerhausen und der Internetpräsenz des Instituts Ritter. Mittlerweile ist die Veranstaltung mit Hartmut Augustin die 40. Live-Sendung in der Online-Offline-Reihe des Rotary- Clubs Sangerhausen.

Und die nächste Veranstaltung ist laut Rotary-Club auch schon fest eingeplant: Am 29. November wird Helmut Kurrat, der Leiter des Olympiastützpunktes Sachsen-Anhalt, als Gast erwartet.