Sangerhausen - Für Philipp Schulz war der Besuch in der Ökostation Sangerhausen eine Zeitreise in die Kindheit. Der 37-Jährige war als Kind selbst Besucher der Einrichtung, die damals noch in der Kyselhäuser Straße war. Besonders gern erinnerte er sich an den Ferienausflug nach Benneckenstein im Harz, der für ihn mit Nachtwanderung und Schatzsuche unvergesslich geblieben ist. „Da finden sie sich bestimmt auch an unserer Fotowand wieder“, freute sich Lutz Seeber, der Leiter der Ökologiestation Sangerhausen über den Besuch. Noch dazu, weil Schulz auch seine Tochter mitgebracht hatte, die das umfangreiche Angebot beim Tag der offenen Tür nutzte.

