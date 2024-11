Mit Rosen und Kamelle beschenkte das närrische Völkchen des Wallhäuser Karneval Clubs (WKC) und seine Gäste am Samstag das große Publikum am Straßenrand.

Saisonstart nach dem 11.11.

Traditionell laden die Wallhäuser Karnevalisten am Samstag nach dem Sessionsstart am 11. 11. die Karneval-und Fastnachtsvereine der Region zum gemeinsamen Umzug durch den Helmeort ein. Die Vereine aus Riestedt, Berga, Tilleda, Martinsrieth, Hackpfüffel, Sangerhausen, Görsbach und Bennungen, hatten ihre Narrenschiffe mit Besatzung, aber auch Tanzgruppen, Prinzengarden und Prinzenpaare zur Unterstützung der Wallhäuser Karnevalisten geschickt. Auch der Wallhäuser Sportverein und die Wallhäuser Hundesparte zogen gern mit durch die Straßen.

Rathausschlüssel erobert

Schließlich gehört es dazu, dass die Karnevalisten sich den Rathausschlüssel aus der Gemeindeverwaltung mit dem Häusernamen „der große Butterkuchen“ holen. Für die Vereine und den Laubkönig aus Udersleben war es gleichzeitig eine gute Möglichkeit sich gut gelaunt zu präsentieren. Zumal Vereine, wie der Bennunger Karnevalsclub in dieser Session ihr 44. Jubiläum feiern werden. Da Bürgermeister Dieter Gremmer nicht vor Ort war, gab es auch keine große Gegenwehr vom stellvertretenden Bürgermeister Ernst Hofmann. Letzterer überreichte den Schlüssel und wünschte allen Karnevalisten eine gute Session. Sie werden bis Aschermittwoch, am 5. März 2025, mit Fröhlichkeit und Weisheit regieren.

Das Kinderprinzenpaar Tabea und Nick sowie das Prinzenpaar Torsten und Madeleine regieren über das närrische Völkchen in Wallhausen. Foto: Steffi Rohland

An der Spitze der 189 Vereinsmitglieder des Wallhäuser Karnevalsclubs steht das Wallhäuser Prinzenpaar Torsten und Madeleine sowie das Kinderprinzenpaar Tabea und Nick. Sie schwingen das närrische Zepter vor allem in den geplanten Veranstaltungen, wie dem Kinderfasching am 15. Februar, der Weiberfasnacht am 27. Februar, einer Nachmittagssitzung am 8. Februar und den Abendveranstaltungen am 22. Februar und am 1. März.

Der Kartenvorverkauf beginnt ab Januar 2025 bei Müller’s Ge „Tränke“. Telefon: 034656/30212.