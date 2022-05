Mit Video: Sturmtief „Antonia“ fordert die Feuerwehren in Mansfeld-Südharz

In der Nacht zu Montag hatte es insgesamt zehn Feuerwehreinsätze gegeben, nachdem bereits die Stürme „Ylenia“ und „Zeylep“ an den Tagen zuvor die Einsatzkräfte stark gefordert hatten.

Sangerhausen/MZ - Das Sturmtief „Antonia“ hat den Feuerwehren in Mansfeld-Südharz am Montag viel Arbeit beschert. So fiel am Nachmittag nahe der DRK-Seniorenresidenz „Rosalie“ an der Sangerhäuser Wilhelm-Koenen-Straße ein offenbar morscher Baum auf einen geparkten Kleintransporter.