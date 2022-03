Mit gefälschtem Kennzeichen: Unter Drogen stehender Autofahrer ohne Führerschein in Sangerhausen unterwegs

Ein 31-jähriger Autofahrer wurde in Sangerhausen von der Polizei kontrolliert. Er stand nicht nur unter dem Einfluss von Drogen, sondern besaß zudem auch keine gültige Fahrerlaubnis.

Sangerhausen/MZ - Bei einer Kontrolle hat die Polizei am Montagvormittag in der Kylischen Straße in Sangerhausen einen Autofahrer ertappt, der unter Drogeneinfluss stand. Ein Schnelltest verlief positiv. Außerdem ist der 31-Jährige nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die amtlichen Kennzeichen wurden manipuliert und gehörten nicht zu dem Fahrzeug. Es folgten eine Blutprobenentnahme und mehrere Strafanzeigen, so das Revier weiter.