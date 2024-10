Strom für 4.000 Haushalte Millionen-Investition: Warum die Rottleberöder Firma Ante-Holz mit ihrer Stromturbine keinen Strom erzeugen darf

Frust in Rottleberode: Das Unternehmen Ante-Holz hat vier Millionen Euro in ihre Stromturbine investiert, darf aber damit bisher keinen Strom erzeugen. Was der Netzbetreiber dazu sagt.