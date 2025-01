Mehr Lottoglück in Mansfeld-Südharz: 48 Spieler sichern sich Hochgewinne in 2024

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Über Mansfeld-Südharz behauptet man in der Welt ja allerhand. Dass dort auch jede Menge Glückspilze wohnen, hört man nicht so häufig. Dabei hat das Glück in MSH 2024 im Vergleich zum Vorjahr tüchtig zugelegt. Behauptet jedenfalls die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt.