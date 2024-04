Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/Allstedt. - Nach dem Tankbetrüger, der zwischen 25. März und 15. Juni vergangenen Jahres an Tankstellen in der Region sein Auto mit Diesel betankt, aber die Rechnung nicht bezahlt hatte, wird demnächst nun auch per Fernsehen gefahndet. Wie Polizeisprecherin Steffi Schwan sagte, soll der Fall voraussichtlich am kommenden Sonntag ab 19.50 Uhr in der MDR-Sendung „Kripo live“ ausgestrahlt werden.