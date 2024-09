Allstedt/MZ. - Sie war ein Weltstar und ist noch immer eine Ikone, auch Jahrzehnte nach ihrem Tod. Jeder kennt Marilyn Monroe, aber kaum jemand weiß, wer der Mensch Norma Jeane Baker war. Und nicht jedem ist geläufig, dass es in ihrem Leben auch ein bedeutsames Balkon-Foto gab: Marilyn Monroe lehnt am Ambassador-Hotel in New York an der Brüstung und schaut hinunter auf die Stadt. Gerade hat sie ihre eigene Produktionsfirma gegründet, steht auf dem Gipfel ihres Erfolgs.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.