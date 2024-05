Sangerhausen/MZ. - Bei einem Unfall in der Wilhelm-Koenen-Straße in Sangerhausen ist am Mittwochmorgen ein Fußgänger verletzt worden. Der Mann überquerte gerade mit seinem Rollator die Fahrbahn, als er von einem Pkw getroffen wurde, der gerade beim Rangieren war, so die Polizei. Der Fußgänger stürzte und wurde zur Versorgung in eine Klinik gebracht.