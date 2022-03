Loch in Tank gebohrt: Dieseldiebe schlagen in Sangerhausen zu

Sangerhausen/MZ - Diebe haben am Wochenende in Sangerhausen aus einem Lkw etwa 300 Liter Diesel abgezapft. Der Laster stand laut Polizei in der Eisenhüttentrift. Die Täter bohrten den Tank an und beschädigten zusätzlich Teile am Lkw. Der Gesamtschaden wird mit 2.000 Euro angegeben.

Da nach der Tat noch Kraftstoff ins Erdreich gelangte, musste die Feuerwehr Sangerhausen zusätzlich zur Beseitigung eingreifen. Auch aus einem Lkw in der Kyselhäuser Straße wurde Sprit angezapft.