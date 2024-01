Lkw droht auf L220 bei Kelbra in Graben zu rutschen

Kelbra/MZ. - Die Landesstraße 220 bei Kelbra musste am Dienstag wegen dieses Unfalls gesperrt werden. Eine Zugmaschine, deren Auflieger mit Zuckerrüben beladen war, geriet gegen Mittag bei der Fahrt von einem Acker auf die Straße mit den Hinterrädern in einen Graben. Das Fahrzeug drohte daraufhin in den Graben zu stürzen. Ladung und Fahrzeug mussten aufwendig geborgen werden.