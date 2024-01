Lief etwas falsch beim Management am Stausee Kelbra?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kelbra/MZ. - Bei der Suche nach dem Schuldigen für das Hochwasser im Altkreis Sangerhausen ist für einige klar: Nicht nur der Regen ist schuld, sondern auch das verfehlte Stau-Management am Stausee. Demnach sei im Spätherbst und Winter viel zu wenig Wasser abgelassen worden, so dass sich die Talsperre viel schneller füllte und dadurch die Helme nun Hochwasser führt. Einige behaupten sogar, dass zum Schutz der Kraniche mehr Wasser im See blieb, was letztlich zu den Überflutungen geführt hätten. Dieser These widersprechen mehrere Akteure und Verantwortliche.