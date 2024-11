Am 15. November trifft man sich in Allstedt zum Laternenumzug. Auch die Vorbereitung für das diesjähirge Krippenspiel läuft an.

Laternenumzug zu St. Johannis in Allstedt am 15. November

Symbolfoto - Am 15. November trifft man sich in Allstedt zum Laternenumzug.

Allstedt/MZ. - Etliche Martinsumzüge sind in der Region schon über die Bühne gegangen, in Allstedt indes trifft man sich erst am kommenden Freitag, dem 15. November, zum gemeinsamen Laternenumzug durch die Stadt. „Start ist wie immer 17 Uhr in der Straße der Jugend“, sagt Pfarrerin Sandra Wildgrube-Dieckmann.

Von dort aus wird sich dann ein leuchtender Lindwurm durch die Stadt schlängeln. Am Montag hatte die evangelische Gemeinde schon Martinshörnchen an die Kitas und Grundschulen verteilt. Am Freitag soll das besondere Gebäck dann nochmal eine Rolle spielen: Indem man es zu zweit an den Enden fasst und teilt, wie der Heilige Martin einst im Angesicht von bitterer Armut seinen Mantel teilte und ein Stück davon abgab.

Proben für das Krippenspiel in Allstedt starten

Der Martinsumzug wird wieder an der Johanniskirche münden und mit einem gemütlichen Beisammensein ausklingen. Der Grill brennt, es gibt Glühwein und andere heiße Getränke und dazu die Gelegenheit, noch ein bisschen am Lagerfeuer zusammenzusein.

Und weil sich schon in Riesenschritten die Adventszeit nähert, beginnen in der Gemeinde jetzt auch die Vorbereitungen für das diesjährige Krippenspiel. Am kommenden Dienstag, 19. November, soll von 16.15 Uhr bis 17.30 Uhr in der Johanniskirche der Auftakt für die Proben sein.

„Wer Lust hat mitzumachen, kann einfach vorbeikommen“, lädt Wildgrube-Dieckmann ein. Man muss auch nicht in die Christenlehre gehen oder zur Jungen Gemeinde gehören, um mitspielen zu können. Zu erleben sein wird das Krippenspiel in der Christvesper am Heiligabend um 15 Uhr in der Johanniskirche. Auch in den kleineren Orten werden wieder liebevoll Krippenspiele vorbereitet, weiß die Pfarrerin.