Landtagskandidaten im Gespräch bei Live-Übertragung über Youtube

Sangerhausen - Die Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2021 ist in greifbarer Nähe. Zur Vorbereitung auf die Landtagswahl werden sich die Direktkandidaten aus dem Wahlkreis Sangerhausen (Wahlkreis 31) der aktuell im Landtag vertretenen Parteien den Fragen zu verschiedenen Themen stellen. Die Veranstaltung am 27. Mai, ab 16.30 Uhr in der Begegnungsstätte Oase am Kornmarkt, wird aufgrund der Corona-Bestimmungen ohne Zuschauer auskommen müssen. Allerdings wird sie live über Youtube übertragen und vom Verein Soziokultur Sangerhausen veranstaltet.

Zu Gast sein werden Waldemar Cug (Grüne), Andreas Gehlmann (AfD), Carola Kunde (Linke) sowie Matthias Redlich (CDU). Auch an den SPD-Kandidaten Leon Bergner ist eine Einladung rausgegangen. Die Länge der Veranstaltung wird von den Organisatoren zwischen 60 und 90 Minuten kalkuliert. Alle Interessierten sind dazu eingeladen, Fragen an die Kandidaten zu stellen. Diese können einerseits vorab per E-Mail eingereicht werden (traegerverein@sangerhausen-bleibt-bunt.de), aber auch während der Live-Übertragung gestellt werden. Dies soll über die Chatfunktion unter dem Livestream auf Youtube passieren. Die Veranstaltung wird durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ gefördert. Moderiert wird die Veranstaltung von MZ-Chefreporter Joel Stubert. Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt findet am 6. Juni statt. Neben den genannten Kandidaten treten im Wahlkreis 31 auch noch Karsten Pille (FDP) und Silke Seifert (FBM) an.

›› Der Talk beginnt am Donnerstag, 27. Mai, 16.30 Uhr. Der Link zum Kanal ist unter sangerhausen-bleibt-bunt.de/live eingestellt. (mz)