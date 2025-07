An einer Tankstelle an der A7 bei Hildesheim tankt eine Autofahrerin 47 Liter Diesel. Bezahlen will sie allerdings nicht. Immerhin sagt sie das auch dem Kassierer.

Eine dreiste Dieseldiebin tankt an der A7, will aber nicht bezahlen. (Symbolbild)

Hildesheim - Die Autobahnpolizei Hildesheim sucht eine dreiste Dieseldiebin. Die Frau habe insgesamt 47 Liter Diesel getankt, sei in die Tankstelle an der Autobahn 7 gegangen und habe dem Kassierer gesagt, dass sie die Rechnung nicht bezahlen werde, teilte die Polizei mit. Anschließend stieg sie am Samstag in ihren Wagen und fuhr davon. Die Polizei sucht nun anhand der Kennzeichen des Wagens nach der Frau und hat ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.